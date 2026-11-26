La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendió al principal sospechoso del feminicidio de Pamela Paola P., de 38 años, ocurrido la mañana de este jueves en la zona de Tamborada, en Cochabamba.

El hombre, identificado como Gustavo Guillermo A. B., de 45 años, es la expareja de la víctima y fue encontrado en un alojamiento cuando presuntamente intentaba escapar.

El director departamental de la Felcv, Angelo Cabrera, informó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 08:00, cuando el sospechoso llegó al domicilio de la víctima, donde también funcionaba una peluquería en la que ella trabajaba.

Según el reporte policial, el hombre intentó conversar con Pamela Paola, pero en ese momento sacó un arma punzocortante y la atacó, provocándole heridas en el cuello y el tórax.

Después de la agresión, el sujeto escapó del lugar. El hijo de la víctima la trasladó hasta el Hospital del Sur, ubicado a una cuadra de su domicilio; sin embargo, llegó sin signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para la autopsia médico-legal correspondiente.

El principal sospechoso del feminicidio fue aprehendido. Foto: RR.SS.

Lo encontraron en un alojamiento

Tras conocer el hecho, efectivos de la Felcv y personal de Inteligencia activaron un operativo de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso.

Cabrera explicó que realizaron rastrillajes en diferentes sectores y verificaciones en las paradas de los trufis que se dirigen al oriente y occidente del país.

Finalmente, el hombre fue identificado en un alojamiento ubicado en inmediaciones de las calles 6 de Agosto e Independencia. Según el jefe policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y trasladado a dependencias policiales.

Había salido de la cárcel el 16 de noviembre

El director de la Felcv reveló que el aprehendido había salido del penal de El Abra el pasado 16 de noviembre, tras acogerse al sistema ROMA Argos, un mecanismo de detención domiciliaria con seguimiento virtual mediante un teléfono celular.

El hombre se encontraba recluido por un proceso relacionado con secuestro. Sin embargo, según Cabrera, el sistema de control no habría funcionado, debido a que el sospechoso manifestó que no estaba en el domicilio donde debía cumplir la detención y que se encontraba en un alojamiento.

El aprehendido permanece en celdas policiales a la espera de prestar su declaración informativa. Posteriormente, el caso será puesto en conocimiento de la autoridad competente para determinar su situación legal.

La Felcv anunció que continuará con las investigaciones para establecer los móviles del crimen.

Cabrera lamentó que este hecho se convierta en el décimo octavo caso de feminicidio registrado en el departamento de Cochabamba. La víctima, de 38 años, deja tres hijos, quienes no tenían vínculo familiar con el presunto agresor.