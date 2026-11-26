Un sismo de magnitud 3,6 fue registrado la tarde de este jueves en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, informó la Fundación Privada de Fieles Observatorio San Calixto mediante su boletín sísmico.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 16:04:05, hora local, y tuvo una profundidad de 19,6 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas -17.314 de latitud y -67.274 de longitud.

Cercano a Colquiri, Caracollo y Quime

El Observatorio San Calixto detalló que el epicentro se encuentra a 18 kilómetros al oeste-noroeste de Colquiri, a 37 kilómetros al norte de Caracollo y a 37 kilómetros al sur de Quime.

La institución advirtió que, debido a que el movimiento tuvo una profundidad inferior a los 70 kilómetros, corresponde a un sismo cortical, por lo que existe la posibilidad de que sea percibido por la población y ocasione daños en regiones aledañas al epicentro.

El boletín fue elaborado por el ingeniero Teddy Griffiths, responsable del reporte sísmico.

El Observatorio San Calixto recordó que los sismos que sean sentidos y reportados por la población tendrán información adicional sobre sus intensidades, que posteriormente será incorporada en un informe sísmico.