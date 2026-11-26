El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que el municipio realizó trabajos preventivos para afrontar la temporada de lluvias y sostuvo que la ciudad cuenta con condiciones para responder a las precipitaciones habituales. No obstante, advirtió que el impacto de un eventual fenómeno de El Niño recargado podría superar la capacidad de respuesta de cualquier ciudad.

"Un fenómeno como se está considerando este fenómeno del Niño recargado, no hay ninguna ciudad que pueda estar preparada frente a unas circunstancias extraordinarias", manifestó la autoridad.

Obras preventivas y mantenimiento en ríos

Dockweiler explicó que la Alcaldía ejecutó trabajos de mantenimiento en las cabeceras de los ríos y obras de embovedado, además de otras intervenciones destinadas a reducir los riesgos durante la época de precipitaciones.

En ese sentido, aseguró que La Paz estaría preparada para afrontar una temporada de lluvias dentro de parámetros regulares, aunque aclaró que el escenario sería diferente si se presentan condiciones extraordinarias.

"La situación que se ha dado permanentemente en nuestra ciudad de La Paz, la temporada de lluvias, se podría decir que ya estamos preparados. Es decir, que si se mantiene en el marco de la regularidad y no pasa hacia lo extraordinario, sí hemos hecho el trabajo", sostuvo.

Recursos y maquinaria para atender emergencias

El alcalde también señaló que el municipio cuenta con recursos económicos destinados a la atención de emergencias y anunció el fortalecimiento de las operaciones con mayor maquinaria.

Indicó que, pese al incremento del precio del diésel y de los costos operativos, los trabajos de prevención y respuesta no pueden detenerse.

"A pesar de que ha subido el precio del diésel, a pesar de que los costos operativos son más altos, nosotros no podemos dejar de hacer ese proceso de trabajo", afirmó.

Piden a la población evitar arrojar basura a los ríos

Finalmente, Dockweiler pidió la colaboración de la ciudadanía para reducir los riesgos durante la temporada de lluvias. Recomendó evitar arrojar basura y escombros en los ríos y áreas comunes, debido a que estos residuos pueden obstruir los sistemas de drenaje y agravar las consecuencias de las precipitaciones.

La autoridad insistió en que la prevención debe acompañarse de la responsabilidad ciudadana para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a la población.