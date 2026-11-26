El exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, respondió a los cuestionamientos del empresario y líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y lo desafió a debatir públicamente sobre la gestión económica del país.

Sin embargo, el empresario rechazó la propuesta y le pidió que primero dialogue con los sectores afectados por la situación económica.

A través de sus redes sociales, Espinoza cuestionó que Doria Medina se refiriera a aspectos personales y no a su gestión económica.

También respondió a los comentarios sobre la compra de su vehículo y aseguró que, durante la transferencia, quien realizó el pago fue el vendedor, situación que, según afirmó, quedó establecida ante la Fiscalía.

El exministro expresó su molestia por lo que calificó como chismes y desinformación. Asimismo, sostuvo que anteriormente invitó en varias oportunidades al empresario a conversar sobre política económica.

Espinoza también cuestionó que Doria Medina atribuyera las medidas de ajuste económico a una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando, según explicó, estas decisiones se tomaron por y para Bolivia.

Ante esta situación, planteó un debate público para contrastar argumentos, cifras, datos y hechos sobre cómo se condujo la economía del país.

"Salgamos del chisme, Samuel Doria Medina. Puede ser entretenido, pero no le sirve a nadie. Tú crees saber mucho de economía y dices que yo no. Contrastemos. La invitación está hecha", escribió.

Doria Medina le pide debatir con los afectados

En respuesta, Samuel Doria Medina cuestionó que Espinoza asegurara tener mensajes guardados de sus conversaciones y calificó esa práctica como propia de políticos tradicionales.

Sobre el desafío a debatir, el empresario respondió que el exministro debería conversar primero con las familias que están sin empleo, sin gas y sin perspectivas de mejorar su situación.

También mencionó a los transportistas afectados por el incremento de los combustibles, a los ahorristas que todavía no pueden recuperar sus depósitos en dólares y a los microempresarios que enfrentan mayores intereses en sus créditos.

Además, hizo referencia a los bolivianos que viven en situación de pobreza y cuestionó la falta de compensaciones para los sectores afectados por las medidas económicas.

"Una vez que debata con todos ellos, charlamos", respondió Doria Medina.

El intercambio de declaraciones se produjo en redes sociales y abrió un nuevo cruce entre ambas figuras en torno a la situación económica del país y las decisiones adoptadas durante la gestión económica de Espinoza.