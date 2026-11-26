Dirigentes cívicos, autoridades departamentales y representantes de distintos sectores sociales instalaron este jueves una reunión multisectorial en la sede del Comité pro Santa Cruz. El encuentro tiene como objetivo analizar las denuncias de presunta persecución judicial y amedrentamiento en contra de líderes de la institucionalidad cruceña.

A su ingreso a las instalaciones cívicas, el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que los líderes regionales buscan articular una postura conjunta frente a lo que calificó como intentos de utilizar procesos penales vigentes para involucrar a dirigentes cívicos e institucionales.

"No aprovechen que hay un caso real de criminalidad, de narcotráfico para querer con esto empezar a buscar a otra gente que no tiene nada que ver en esto, para empezar a armar cosas. Es un ataque a Santa Cruz y hoy día lo vamos a hablar con toda nuestra institucionalidad y líderes", manifestó Zambrana ante los medios de comunicación.

El dirigente cívico enfatizó que la institucionalidad no encubrirá delitos de corrupción ni narcotráfico, pero exigió transparencia y pruebas concretas en lugar de advertencias extraoficiales. "Aquí no se tapa nada; si hay cosas, que lo digan de frente, que lo digan al país y que muestren las pruebas de ello, pero que no nos manden emisarios ni mensajes por línea baja", afirmó.

En el encuentro participan el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, y delegados de la Cámara del Transporte, además de representantes sectoriales y provinciales. Asimismo, se aguarda la incorporación del gobernador de Santa Cruz y de autoridades municipales para definir las determinaciones que asumirá el bloque institucional.

La convocatoria de emergencia se produce menos de 24 horas después de que el presidente cívico, Stello Cochamanidis, difundiera un pronunciamiento público alertando que operadores estatales estarían intentando fabricar un proceso judicial sin sustento en su contra para desacreditar al movimiento cívico. En dicho mensaje, Cochamanidis pidió al presidente del Estado, Rodrigo Paz, observar a los funcionarios de su entorno, advirtiendo sobre prácticas de filtración y hostigamiento judicial similares a gestiones anteriores.