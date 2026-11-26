Bolivia y Perú reactivarán este viernes 27 de noviembre el mecanismo de Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional, con una agenda que prioriza la seguridad, la cooperación y la integración entre ambos países. La reunión se desarrollará en Lima y contará con la participación del presidente Rodrigo Paz, su homóloga peruana Keiko Fujimori y sus respectivos equipos ministeriales.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, confirmó que la delegación boliviana estará conformada por al menos seis ministros y adelantó que uno de los principales temas de discusión será la coordinación en materia de seguridad.

"Hay una agenda para el tema de seguridad que la daremos a conocer el día de mañana luego de que la conversemos con nuestros pares, nuestros colegas del Perú", informó la autoridad durante una conferencia de prensa.

Cinco ejes de trabajo bilateral

El encuentro contempla cinco ejes estratégicos: economía y comercio; seguridad y defensa; integración y logística; agua y medio ambiente; y migración y asuntos sociales.

De las 48 propuestas presentadas para esta reunión, 33 ya fueron consensuadas, según la información difundida previamente sobre la agenda bilateral.

En materia de seguridad, se prevé fortalecer la coordinación entre las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas de ambos países para enfrentar delitos transfronterizos, entre ellos el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

Coordinación en la frontera y el lago Titicaca

Justiniano señaló que Bolivia y Perú comparten preocupaciones en materia de seguridad y recordó que ya se desarrollaron reuniones de coordinación con autoridades peruanas para explorar mecanismos de cooperación.

Entre los asuntos de interés común mencionó las acciones conjuntas en el área del lago Titicaca, donde ambos países buscan fortalecer el trabajo coordinado para atender problemáticas que afectan a la región fronteriza.

"Es una agenda muy importante con un país hermano como el Perú y que realmente nos acerca muchísimo a algo que viene pregonando nuestro presidente, Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia", manifestó el ministro.

La autoridad indicó que la delegación boliviana cumplirá una jornada de trabajo durante el viernes y retornará al país una vez concluidas las reuniones.

Los resultados de los acuerdos y las acciones específicas en materia de seguridad serán comunicados después del encuentro bilateral.