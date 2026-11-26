En Santa Cruz se realizó el lanzamiento oficial del Programa de Mejoramiento Genético Bubalino, una iniciativa que busca fortalecer la calidad genética de los búfalos e impulsar el desarrollo de la producción en Bolivia.

La presentación reunió a numerosos criadores y productores bubalinos, quienes llenaron el auditorio donde se desarrolló el evento.

El gerente general de Cabaña K de Oro, Carlos Rodrigo Molina, destacó la importancia de incorporar la genética como un pilar fundamental para mejorar el rendimiento de la producción.

"Consideramos que es importante poner esa pata dentro de la mesa que es la genética, que es al final la que da los techos de producción y ayuda a tener mejoras reales en las producciones", remarcó.

Asimismo, señaló que la iniciativa busca ofrecer herramientas a los productores que ya realizan inversiones en mejoramiento genético y necesitan dar nuevos saltos productivos.

La leche de búfala, una oportunidad de negocio

Por su parte, el gerente de Producción de Cabaña K de Oro, Sergio Rocha, destacó el potencial de los búfalos para la producción de leche y la elaboración de derivados lácteos.

Explicó que se necesitan aproximadamente cinco litros de leche de búfala para producir un kilo de queso, por lo que considera que representa una oportunidad de negocio para el sector ganadero.

También señaló que en Bolivia ya existe genética de ejemplares capaces de producir entre 20 y 25 kilos de leche por día.

Remate de búfalos para el 5 de diciembre

Como parte de las actividades, el próximo 5 de diciembre se realizará un día de campo y el Gran Remate de Búfalos en la hacienda Santa Lucía.

En la actividad se ofrecerán vientres y reproductores de la raza Murrah, con evaluación genealógica de cinco generaciones.

Se espera la participación de criadores y productores bubalinos de diferentes regiones del país, en una jornada orientada a impulsar el mejoramiento genético y fortalecer la producción de búfalos en Bolivia.