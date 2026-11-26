La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el exministro de Defensa Javier Eduardo Zavaleta López y dispuso activar una alerta migratoria para impedir su salida del país, dentro de las investigaciones del denominado Caso Radares.

La determinación fue conseguida por la Procuraduría General del Estado (PGE) este jueves 26 de noviembre, luego de que la exautoridad no se presentara a su declaración informativa, programada para las 10:00 de la mañana.

De acuerdo con el informe de la Procuraduría, Zavaleta había sido notificado el pasado 16 de noviembre y ya registraba anteriores suspensiones de su declaración. Esta situación fue considerada por el Ministerio Público como una conducta reiterativa que estaría dilatando el avance de las investigaciones.

Fiscalía ordena captura inmediata y convoca al médico

Durante el acto fiscal únicamente se presentó el abogado defensor de Zavaleta, quien intentó justificar su ausencia mediante un certificado médico con fecha del 26 de noviembre.

Ante esta situación, el fiscal de materia Franklin Antonio Alborta Alandia, de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Tributarios Aduaneros de La Paz, dispuso que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ejecute la orden de aprehensión inmediata.

Asimismo, determinó convocar en calidad de testigo al profesional médico que emitió el certificado, con el objetivo de verificar su autenticidad.

Activan alerta migratoria contra el exministro

De manera paralela, el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal para solicitar la activación urgente y prioritaria de una alerta migratoria contra Zavaleta López, con la finalidad de impedir que abandone el territorio nacional mientras avanzan las investigaciones.

Investigan contratos lesivos al Estado

El exministro es investigado por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, dentro del denominado Caso Radares.

La Procuraduría General del Estado señaló que continuará con las acciones legales para defender los intereses y el patrimonio estatal y reiteró su posición de tolerancia cero frente a hechos de corrupción y posibles intentos de dilación procesal.