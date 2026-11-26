El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, pidió paciencia al sector del transporte frente al incremento del precio del diésel y anunció que el Gobierno sostendrá reuniones con los representantes de los choferes para analizar la situación y evaluar posibles medidas.

“Pido hoy día, de que los transportistas tengan paciencia, nos vamos a reunir, pero el tema tenemos que depender de los precios del mercado internacional” mencionó Zamora.

La autoridad recordó que el decreto promulgado anteriormente ya establecía que el precio del diésel tendría variaciones en función del comportamiento del mercado internacional, al igual que ocurre con el tipo de cambio del dólar.

"El decreto que ya fue promulgado ya estipulaba que el precio del diésel iba a tener variaciones, así como el dólar. Nos levantamos y decimos: ¿a cuánto está el dólar? Entonces va variando. Y lo mismo es el diésel", explicó.

Gobierno analizará el comportamiento del mercado internacional

Zamora sostuvo que las decisiones sobre el precio del combustible deberán considerar las fluctuaciones internacionales y que primero se debe observar cómo evolucionan los costos antes de establecer nuevas determinaciones.

En ese sentido, reiteró que el Ejecutivo está dispuesto a reunirse con los transportistas, pero pidió al sector tener paciencia mientras se evalúa el comportamiento de los precios.

"Tenemos que depender de los precios del mercado internacional y eso va a ir variando. Obviamente tenemos que ir tomando en cuenta esta variación, pero primero tenemos que ir viendo el comportamiento de estos precios para tomar decisiones", manifestó.

El pronunciamiento se conoce en medio de los reclamos y medidas de presión anunciadas por diferentes sectores del transporte, que cuestionan el incremento del diésel y advierten sobre sus efectos en los costos de operación.