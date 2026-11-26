La institucionalidad cruceña emitió este jueves un pronunciamiento conjunto tras una cumbre de emergencia en el Comité pro Santa Cruz, en el que repudió los hechos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado registrados en la región.

Mediante este documento, el bloque departamental convocó al Fiscal General del Estado y al comandante nacional de la Policía a sostener una reunión la próxima semana para transparentar las investigaciones en curso.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis ratificó la cohesión de las organizaciones regionales y advirtió que no permitirán la repetición de los sucesos de 2009, cuando dirigentes locales fueron trasladados por la fuerza hacia la ciudad de La Paz.

Antecedentes de la convocatoria de emergencia

La cita multisectorial fue instalada de urgencia luego de que el liderazgo cívico alertara públicamente sobre presuntos intentos de operadores estatales por fabricar procesos judiciales sin sustento para mellar la credibilidad institucional.

La sesión congregó en la sede cívica a autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), delegados del transporte, representantes provinciales y diversos sectores sociales que buscan articular una defensa orgánica.

De igual manera, la dirigencia tuvo presentes a autoridades de la Gobernación y los municipios cruceños para consolidar las determinaciones obtenidas de la reunión.