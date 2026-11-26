El fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, descartó que el Ministerio Público esté impulsando procesos judiciales sin fundamento contra el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y otros dirigentes cívicos, ante las versiones que circularon sobre una presunta persecución política.

En declaraciones a Radio Loyola de Sucre, la autoridad informó que, tras conocer la información que se viralizó durante la mañana de este jueves, se realizó una verificación en la base de datos del Ministerio Público para establecer si existían nuevas investigaciones contra representantes de la institución cívica cruceña.

"Verificado aquello, hay algunos antecedentes de procesos antiguos que seguramente se les abrió por persecución política. La mayoría de sus casos, cerrados", manifestó Urioste.

Fiscalía identifica antecedentes, pero descarta nuevas causas

El fiscal general interino explicó que, durante la revisión, se identificó un caso relevante relacionado con una denuncia presentada por representantes actuales del Comité Cívico contra presuntos hechos de alzamiento armado en San Julián, durante el último bloqueo general registrado en Bolivia.

Sin embargo, aseguró que no se encontró ninguna investigación nueva contra Cochamanidis ni otros dirigentes de la institución cívica.

"Un caso nuevo relevante no hemos podido verificar. En consecuencia, no existe la posibilidad de que el Ministerio Público, bajo esta dirección, arme algún caso a ninguna persona", sostuvo.

Urioste niega persecución política

La autoridad rechazó que la Fiscalía tenga la intención de afectar a instituciones o representantes de Santa Cruz y pidió tranquilidad a los dirigentes cívicos ante las versiones difundidas.

"No hay intención alguna de golpear a las instituciones ni del departamento de Santa Cruz ni de ningún departamento. Aquí no hay una persecución política, así que la ciudadanía debe estar tranquila", afirmó.

Asimismo, sostuvo que el trabajo del Ministerio Público debe concentrarse en investigar hechos y no en perseguir personas por su representación institucional o posición política.

"Investigamos hechos, no armamos procesos, no está dirigido el Ministerio Público contra las personas, sino investigar hechos", enfatizó Urioste.

Finalmente, pidió a los representantes del Comité Cívico pro Santa Cruz mantener la tranquilidad y aseguró que, bajo su dirección, no se impulsarán investigaciones sin sustento.