El sector del comerciantado de Cochabamba determinó cerrar las puertas de los distintos mercados de la ciudad durante la tarde de este viernes 27 de noviembre, con el objetivo de plegarse a las movilizaciones convocadas a nivel nacional por la Central Obrera Boliviana (COB).

De acuerdo con la postura anunciada por el sector gremial, la suspensión de actividades en los centros de abasto se hará efectiva en horario vespertino para permitir que las bases participen de manera masiva en la marcha de protesta que recorrerá las principales calles y avenidas de la capital cochabambina.

Entre las principales demandas que motivan la medida de presión se encuentran:

Subvención de carburantes: La defensa y garantía de la subvención al diésel para evitar un mayor impacto en la cadena de transporte y abastecimiento.

Canasta familiar: El rechazo al incremento sostenido en los precios de los productos básicos de primera necesidad.

Pliego sectorial: El respaldo a las demandas planteadas por el sector del magisterio.

Se recomienda a la población cochabambina tomar las previsiones necesarias y realizar sus compras durante la mañana del viernes, antes de que los centros de abasto cierren sus puertas para dar paso a la jornada de movilización.