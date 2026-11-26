Para erradicar las largas esperas en las unidades educativas del país, el ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés, confirmó que su cartera evalúa una herramienta digital destinada a realizar el registro estudiantil de manera remota.

Según explicó la autoridad, "nosotros estamos probando una plataforma con la que hemos venido trabajando este último tiempo para lograr una inscripción rápida desde su casa, desde su dispositivo móvil, desde su computadora, para así evitar que los padres de familia puedan tener la molestia de tener que ir a dormir, días de días".

Fase de evaluación y expectativas oficiales

El desarrollo de este sistema informático apunta directamente a aliviar la carga de quienes tradicionalmente deben pernoctar en las aceras para asegurar un cupo escolar.

Al respecto, Sanjinés señaló que actualmente "estamos en pruebas, esperemos que las pruebas se desarrollen sin mayor dificultad y, de esta manera, podamos facilitarles la inscripción a los padres de familia, quienes son precisamente los que tienen que madrugar, a veces, en algunos sitios, dormir ahí, a instalar una carpa y esperar esto".