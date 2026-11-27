El presidente de la Cámara de Transporte del Oriente en Santa Cruz, Erlan Melgar, rechazó de manera contundente el nuevo precio del diésel fijado en Bs 20,57 por litro, calificó la medida gubernamental como una "irracionalidad" y condicionó cualquier asistencia a una mesa de diálogo a que el Ejecutivo retroceda en el incremento. Asimismo, anunció que su sector sostendrá una reunión nacional este viernes a primera hora para asumir determinaciones frente a la crisis, en medio de la convocatoria al paro nacional indefinido desde el lunes 30 de noviembre.

Durante una entrevista en Que No Me Pierda en la que analizó la situación del sector, Melgar aseguró que el alza del carburante golpea de manera transversal a todo el aparato productivo y de transporte, sin importar si los vehículos operan a gasolina o gas, debido a que los insumos se importan mediante el transporte pesado.

"El impacto va directo al bolsillo del consumidor final, que es el ciudadano, que es usted y que soy yo, que somos absolutamente todos", advirtió el dirigente.

Cuestionamientos a la estructura de costos y a YPFB

Según Melgar, el sector realizó indagaciones directas con empresas transnacionales en el puerto de Campana, en Argentina —de donde se importa el combustible—, determinando que el costo final en surtidor, incluyendo logística, trámites aduaneros y almacenaje, debería situarse en Bs 17,073 por litro, es decir, por debajo de los Bs 17,10. En ese sentido, cuestionó las declaraciones de la viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, quien afirmó que los importadores privados son más eficientes por contar con depósitos propios.

"Yo me pregunto y le pregunto a la población y le pregunto a Yacimientos: ¿no tenemos depósitos en Bolivia? Claro que sí los tenemos. ¿Acaso en Palmasola no hay almacenaje propio de Yacimientos? ¿Acaso en Gualberto Villarroel en Cochabamba no hay almacenaje? ¿Acaso en Senkata en La Paz no hay almacenaje? Yo creo que es una irracionalidad lo que se nos está pretendiendo meter los dedos a la boca", señaló Melgar, exigiendo que se investigue a quién se le paga por concepto de almacenaje.

El titular de la Cámara de Transporte del Oriente también remarcó que el incremento acumulado desde diciembre del año pasado —cuando el litro costaba Bs 3,72— representa un impacto del 450%, situación que calificó de insostenible y carente de políticas de mitigación. "No estamos en contra de haber levantado la subvención, pero que no nos impacte de esa manera. ¿Qué país del mundo, qué población del mundo ha sido tan resiliente como la boliviana en aguantar 450%?", cuestionó.

Críticas a las autoridades y condicionamiento al diálogo

Respecto a la invitación al diálogo emitida por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, para este domingo 29 de noviembre, Melgar afirmó que no recibieron ninguna carta formal y sostuvo que el Ejecutivo es el que impone restricciones al mantener un precio que considera fuera de la realidad internacional y de la legalidad, argumentando que ninguna normativa puede aplicarse de manera retroactiva para cubrir costos pasados.

"Insisto, soy partidario del diálogo, pero el vocero decía sin condiciones. Ellos han puesto las condiciones de un diésel elevado, fuera de lógica, fuera de realidad, fuera de legalidad (...) La condición es que retroceda. Ahí hay una metida de pata, hay una equivocación, y no puede pagar los platos rotos el pueblo en general", enfatizó.

Asimismo, refutó al ministro de Obras Públicas, Edgar Zamora, quien pidió tener fe en que el precio internacional del petróleo baje la próxima semana, recordando que el crudo ya descendió por debajo de los 80 dólares. "El precio del petróleo está bajando de manera exponencial en el mundo y Bolivia va en contraflecha de lo que el mundo va. Es increíble lo que nos está pasando", sostuvo.

Riesgo para la producción y la competitividad

Finalmente, Melgar alertó que el costo del diésel en Bolivia se ubica como el segundo más alto de Sudamérica, solo por detrás de Perú, lo que resta competitividad a las exportaciones y amenaza la seguridad alimentaria del país, considerando que Santa Cruz produce cerca del 78% de los alimentos nacionales. Además, denunció que el Gobierno intenta frenar a los importadores privados que ofrecen un diésel más barato y de mejor calidad que el estatal.

"Nos están haciendo incompetitivos en el país, esa es la real verdad (...) Están poniendo en vilo, en peligro, importaciones, exportaciones, el crecimiento, que vuelvan las divisas frescas y haya un dinamismo en la economía", concluyó, reiterando la exigencia de una ley que garantice la transparencia en la fijación de precios de los hidrocarburos.