El incremento del precio del diésel y la disminución de pasajeros comenzaron a afectar al personal de una empresa de transporte interdepartamental en la ciudad de El Alto, donde se reportaron recortes de trabajadores ante las dificultades económicas para cubrir salarios, combustible y otros gastos operativos.

Desde la Terminal Metropolitana de El Alto, una representante de una empresa de buses confirmó que la cantidad de viajeros disminuyó considerablemente debido al encarecimiento de los pasajes, situación que también repercutió en las fuentes laborales.

"Ha disminuido harto por el precio, más que todo ha disminuido. Igual, como empresa nos vemos afectados porque ya ha habido recorte de personal", manifestó.

Incremento del diésel obliga a reducir gastos

La trabajadora explicó que las empresas se vieron obligadas a incrementar los pasajes para cubrir parte de los costos del combustible y el mantenimiento de los buses. Sin embargo, aseguró que estos ajustes no son suficientes para afrontar todos los gastos que anteriormente podían cubrir.

"Ahora solo ha subido para cubrir el tema del diésel y el mantenimiento de las unidades. Por eso hay hartos recortes de personal", señaló.

Indicó que anteriormente los ingresos permitían cubrir salarios y otros gastos operativos, pero que el actual escenario económico dificulta mantener la misma estructura de funcionamiento.

Terminal Metropolitana registra poca afluencia de pasajeros

Durante la cobertura periodística se evidenció una reducida presencia de viajeros en la terminal alteña, desde donde parten buses hacia diferentes departamentos del país.

Varias boleterías también presentaban menor cantidad de personal, en un contexto marcado por la disminución de la demanda y el incremento de los costos del transporte.

Según el reporte, el encarecimiento de los pasajes provocó que menos personas lleguen hasta la terminal para realizar viajes interdepartamentales.

Pasajes llegan hasta Bs 350 para viajar a Santa Cruz

La representante de la empresa también informó sobre los precios que actualmente se están cobrando por algunos destinos desde la Terminal Metropolitana de El Alto.

De acuerdo con su declaración, el pasaje hacia Santa Cruz alcanza los Bs 350, mientras que viajar a Sucre cuesta Bs 250 y a Cochabamba, Bs 150.