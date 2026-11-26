El Gobierno nacional rechazó las denuncias sobre una presunta persecución política contra dirigentes del Comité Cívico pro Santa Cruz y negó que existan procesos judiciales impulsados desde el Ejecutivo contra su presidente, Stello Cochamanidis, u otros representantes de la institución.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que no existe ninguna instrucción del presidente Rodrigo Paz ni de algún ministro para promover investigaciones judiciales contra dirigentes cívicos y advirtió que se identificará a las personas que utilicen el nombre de las autoridades para amenazar o intimidar a ciudadanos.

"No existe ningún proceso impulsado por el Gobierno nacional contra dirigentes cívicos. No existe ni existirá en el sentido que hace a la denuncia. Para ser más claro, no existe ninguna instrucción del presidente o de algún ministro en esa dirección", afirmó.

Gobierno advierte acciones contra quienes utilicen su nombre

Gálvez manifestó que cualquier persona que asegure actuar en representación del presidente, ministros o funcionarios gubernamentales para anunciar supuestos procesos armados o ejercer amenazas será identificada y puesta a disposición de la justicia.

En ese contexto, pidió directamente a Cochamanidis proporcionar los nombres de las personas que presuntamente estarían instrumentalizando la justicia para amedrentarlo, además de precisar a qué casos hacen referencia las denuncias.

"Le pedimos al presidente del Comité Pro Santa Cruz, don Stello Cochamanidis, que dé los nombres de las personas que estarían instrumentalizando la justicia y que identifique con claridad a qué caso se refiere", expresó.

El vocero sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a trabajar conjuntamente con la dirigencia cívica para esclarecer las amenazas y evitar que se repitan prácticas de persecución política.

Destaca reunión entre Fiscalía y Comité Cívico

La autoridad también valoró que el Ministerio Público tenga previsto reunirse con representantes del Comité Cívico pro Santa Cruz para abordar las preocupaciones relacionadas con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Asimismo, felicitó a la institución cívica por sumarse a las acciones contra el narcotráfico y las estructuras criminales.

Gálvez insistió en que la justicia debe actuar con independencia y que las investigaciones deben concentrarse en esclarecer hechos, sin utilizarse como mecanismos de presión política.