La Policía Boliviana desplegará más de 500 efectivos en la ciudad de La Paz para controlar la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para este viernes 27 de noviembre. El comandante departamental de la institución policial señaló que se aplicará un plan de operaciones para evitar el desarrollo de la movilización, en el marco del estado de excepción vigente.

La autoridad policial indicó que el personal será distribuido en diferentes vías, avenidas y calles de la ciudad, con el objetivo de mantener el orden público y evitar posibles incidentes durante la jornada de protesta.

"Vamos a tener más de 500 efectivos para el control en las diferentes vías, avenidas y calles de la ciudad de La Paz", informó el comandante departamental.

Policía anuncia encapsulamiento de movilización

El jefe policial explicó que el operativo contempla el encapsulamiento de los manifestantes y, posteriormente, acciones para dispersar la movilización, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el estado de excepción.

"En primer lugar, encapsulando a la misma y, en segundo lugar, preservando que la marcha no cause ningún daño a ninguna persona y tampoco a ningún bien mueble o inmueble", manifestó.

La autoridad sostuvo que el despliegue busca evitar enfrentamientos y garantizar la seguridad de la población, así como proteger los bienes públicos y privados.