La Alcaldía de Sucre activó un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de agua potable, luego de que las intensas lluvias y los derrumbes registrados en distintos sectores del canal Ravelo dañaran las tuberías que transportan el líquido hacia la capital, provocando la interrupción del suministro a las plantas de tratamiento.

Ante esta emergencia, el municipio conformó un comando permanente de incidentes y movilizó cisternas, personal, maquinaria e instituciones para atender a los sectores afectados y acelerar la rehabilitación de la infraestructura.

La directora de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Saraí Reynaga, informó que durante la media jornada de este jueves se distribuyeron 120.000 litros de agua potable en 23 zonas y hospitales de la ciudad.

El operativo comenzó a las 08:00 con cinco cisternas, con capacidades de 10.000 y 20.000 litros, que continuarán recorriendo los sectores afectados para abastecer a hospitales, centros de salud, unidades educativas y barrios que no cuentan con el servicio.

La Alcaldía también anunció que difundirá una programación con los puntos de distribución y horarios de abastecimiento, para que los vecinos puedan organizarse y acceder al suministro.

Vecinos hacen fila con recipientes para recibir agua de un camión cisterna en Sucre. Foto: GAM de Sucre

Avanzan los trabajos de reparación

En paralelo, continúan las labores para rehabilitar el acueducto del canal Ravelo, afectado por los derrumbes ocasionados por las precipitaciones. De los cinco puntos identificados, cuatro ya fueron solucionados, con intervenciones en el canal Ravelo, el sector Ocururo y la liberación de material en Socapampa.

En los trabajos participan la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas), el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), el Ejército y otras instituciones, con apoyo de cuadrillas y maquinaria pesada.

La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, inspeccionó la zona afectada junto al gerente de Elapas, Luis Eugenio Navarro, y aseguró que se movilizan todos los esfuerzos para restablecer el suministro. La autoridad prevé que el servicio de agua potable se normalice al 100% este viernes.

Garantizan reservas para la contingencia

Tardío informó que el municipio cuenta con una reserva de 4,5 millones de litros de agua almacenada para sostener el plan de emergencia. Además, indicó que se habilitó una fuente de abastecimiento en el sector de El Guereo, cuya agua fue sometida a pruebas para verificar su calidad y será destinada a los barrios que lo necesiten.

Vecinos hacen fila con recipientes para recibir agua de un camión cisterna en Sucre. Foto: GAM de Sucre

Las cisternas de Elapas, debidamente higienizadas, abastecen de agua potable a los hospitales. También se gestiona el apoyo de cisternas de otras instituciones y de La Paz.

La Alcaldía prevé distribuir agua no potable para los mercados, mientras coordina el abastecimiento a las unidades educativas. En ese contexto, se articuló la suspensión de clases durante la tarde y la noche de este jueves, además de una posible suspensión durante la jornada del viernes.

La alcaldesa atribuyó la emergencia a las intensas precipitaciones y a los fenómenos climatológicos que provocaron crecidas de caudales y deslizamientos, y pidió a la población mantener la calma mientras continúan los trabajos de reparación y distribución de agua.