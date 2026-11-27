El municipio de El Torno, en el departamento de Santa Cruz, continúa en alerta por las crecida del río y quebradas a causa de las intensas lluvias. Una comisión del Viceministerio de Defensa Civil realizó una inspección en la zona para verificar las afectaciones y evaluar las condiciones de las comunidades.

El mayor Óscar Miranda, representante de Defensa Civil, informó que durante el recorrido por diferentes sectores de El Torno, incluida la comunidad de El Playón, se evidenciaron daños provocados por el incremento de las aguas en los cauces de los ríos.

"Hemos podido visitar la localidad de El Torno, evidenciando el desastre que se está viviendo. Hemos verificado diferentes puntos acompañados de las autoridades y el equipo técnico", detalló.

Explicó que las crecidas están dificultando el acceso de los pobladores a sus viviendas y que la situación continúa afectando a diferentes sectores del municipio.

El nivel del río bajó, pero persiste el riesgo

Miranda señaló que, durante la inspección, observaron que el nivel del río disminuyó ligeramente en comparación con la jornada anterior. Sin embargo, advirtió que las condiciones podrían cambiar debido al pronóstico de lluvias para los próximos días.

"El cauce del río, en comparación del día de ayer a hoy, ha bajado un poco el nivel, pero de acuerdo al pronóstico de lluvias puede ser que más adelante en esta semana vuelva a tener esta afectación", alertó.

El despliegue de Defensa Civil también llegó al municipio de La Guardia, donde la crecida del río Piraí provocó el ingreso de agua a viviendas y afectaciones en distintos sectores, principalmente en los distritos 3 y 4.

En ambos municipios, los equipos técnicos realizan evaluaciones para identificar los daños, conocer las necesidades de las familias afectadas y coordinar acciones de atención con las autoridades municipales y departamentales.