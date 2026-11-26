Las intensas lluvias comienzan a pasar factura en Sucre. Los derrumbes registrados en distintos sectores del canal Ravelo provocaron daños en las tuberías que transportan agua hacia la capital del país, ocasionando la interrupción total del traslado del líquido elemento hacia las plantas de tratamiento.

En contacto con medios locales, el gerente general de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS), Luis Eugenio Navarro, informó que, después de una noche de fuertes precipitaciones, entre las 07:00 y las 09:00 de este jueves se reportaron deslizamientos de magnitud en diferentes puntos del recorrido del canal.

Los sectores más afectados son Cancha Cancha y Socapampa, donde los derrumbes ocasionaron serios daños en la infraestructura de conducción de agua.

Navarro explicó que el personal de ELAPAS ya se encuentra desplegado en las zonas afectadas, trabajando con los equipos y recursos necesarios para solucionar los problemas y restablecer el servicio de transporte de agua.

La situación en Cancha Cancha es especialmente complicada, debido a que el camino presenta grandes dificultades de acceso y las lluvias continúan en el sector. Pese a ello, la empresa espera solucionar los daños hasta aproximadamente las 17:00.

Otro punto crítico es Socapampa, ubicado a unos tres kilómetros de Fisculco, donde un derrumbe de gran magnitud provocó el colapso de las tuberías. Según las estimaciones del gerente de ELAPAS, los trabajos en este sector podrían concluir hasta las 20:00.

Mientras continúan las labores de reparación, la preocupación se centra en el posible impacto que esta interrupción tendrá en el suministro de agua potable para las familias de Sucre.

Las autoridades esperan superar las emergencias durante esta jornada, aunque la persistencia de las lluvias podría dificultar los trabajos.