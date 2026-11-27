Organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) se preparan para participar en la movilización convocada para este viernes, en rechazo a las recientes disposiciones del Gobierno y al incremento del precio del diésel, medidas que consideran perjudiciales para distintos sectores de la población.

Los trabajadores fabriles confirmaron su participación y cuestionaron la falta de soluciones por parte del Ejecutivo ante los problemas económicos y sociales que atraviesa el país.

"Estamos en estos extremos porque el Gobierno no está colocando sus buenos oficios para solucionar estos problemas de nuestro país; al contrario, más bien están sacando decretos en contra del pueblo boliviano", manifestó un representante del sector.

Maestros cuestionan la descentralización

Por su parte, representantes del magisterio ratificaron sus demandas y expresaron su preocupación por la propuesta gubernamental relacionada con una supuesta descentralización de la educación.

Los maestros cuestionaron las explicaciones de las autoridades sobre el alcance de esta medida y exigieron que el presidente Rodrigo Paz unifique el discurso de sus representantes.

"Para nosotros es irresponsable que sigan manejando esta situación", señalaron, al cuestionar que algunas autoridades hablen de descentralización y otras de transferencia de competencias.

Campesinos advierten afectación por el diésel

Otros sectores, entre ellos las organizaciones campesinas, también anunciaron su participación en la movilización y expresaron su rechazo al incremento del precio del combustible.

Sus representantes señalaron que el encarecimiento del diésel afecta directamente a las actividades productivas y a la economía de las familias del área rural.

"Ahora lo que es el alza del diésel sí o sí nos afecta al sector campesino", manifestó uno de sus representantes.

Concentración será en El Alto

La movilización se desarrollará a partir de las 14:00 en el Multifuncional de la ciudad de El Alto, con la participación de diferentes organizaciones afiliadas a la COB.

La medida se realizará en medio del estado de excepción vigente y busca expresar el rechazo de los sectores movilizados a las políticas económicas y disposiciones gubernamentales.