El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, rechazó los hechos de corrupción, narcotráfico y otras actividades delictivas registrados en la región, pero pidió que las investigaciones respeten el debido proceso y que no se generalice la responsabilidad de estos delitos a toda la población cruceña.

“Santa Cruz está unida. Rechazamos, por supuesto, todo hecho delictivo, todos los actos de corrupción y de narcotráfico que se han visto. Pero tenemos que entender que no hay pueblos corruptos ni pueblos narcotraficantes; hay corruptos y narcotraficantes en los pueblos”, dijo.

Velasco aseguró que respaldará el debido proceso y, al mismo tiempo, defenderá a los líderes del departamento. Señaló que la postura de las autoridades no busca proteger a personas particulares, sino resguardar la institucionalidad cruceña.

“Acá lo que estamos haciendo nosotros es defender la institucionalidad. No se trata de defender a JP, defender a Stello o defender a Mamen; se trata de defender las instituciones, de defender al presidente del Comité Cívico, al gobernador de Santa Cruz y al alcalde de Santa Cruz de la Sierra”, sostuvo.

El gobernador también expresó su rechazo a cualquier forma de persecución contra los líderes regionales y recordó que estos hechos dejaron consecuencias en las familias y en el futuro de varias personas.

“La persecución es algo que los cruceños, que grandes líderes cruceños, han sufrido mucho. Ha sido injusto, ha destruido familias y futuros, y nosotros no vamos a permitir que eso pase de nuevo”, afirmó.

Pronunciamiento de la institucionalidad cruceña

Las declaraciones se produjeron después de una cumbre de emergencia realizada este jueves en instalaciones del Comité pro Santa Cruz, donde representantes de la institucionalidad departamental emitieron un pronunciamiento conjunto de rechazo a los hechos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado registrados en la región.

El encuentro reunió al gobernador Juan Pablo Velasco, al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, al presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y a otras autoridades.

Mediante el documento, el bloque departamental convocó al fiscal general del Estado y al comandante nacional de la Policía a una reunión la próxima semana, con el objetivo de transparentar las investigaciones en curso.

La reunión fue convocada de emergencia luego de que el liderazgo cívico alertara sobre presuntos intentos de operadores estatales de impulsar procesos judiciales sin sustento para afectar la credibilidad de las instituciones cruceñas.