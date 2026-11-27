El municipio de Tipuani, en el norte del departamento de La Paz, se declaró en zona de desastre tras las inundaciones registradas a consecuencia de las intensas precipitaciones, que afectaron a cerca de 200 familias. El alcalde Francisco Pinto informó que la emergencia volvió a poner en riesgo a varias comunidades y advirtió sobre las dificultades para garantizar la seguridad de los habitantes.

La autoridad explicó que el agua ingresó durante la noche a distintos sectores poblados, aunque aclaró que no se produjo un desborde directo del río, sino que las aguas retornaron por los conductos del sistema de alcantarillado.

"Anoche se han hecho sorprender con el río. No ha habido desborde del río, sino que el río se ha entrado por las aguas servidas, por donde salen, por ahí ha retornado a entrar", explicó.

Pinto señaló que Tipuani enfrenta problemas recurrentes de inundaciones desde 2018 y que, durante los aproximadamente seis meses de su gestión, ya tuvo que afrontar varias situaciones similares.

Alcalde advierte dificultades para garantizar la seguridad

El burgomaestre manifestó que busca alternativas para trasladar a las familias afectadas hacia lugares más elevados y seguros, debido a que las zonas donde actualmente se encuentran los damnificados continúan expuestas al avance del agua.

"Para mí, como autoridad, me hace imposible poder decirles que yo les voy a dar todas las garantías de que ahí van a tener que quedarse. No puedo, porque ya el río está pasando a donde están los damnificados", sostuvo.

Asimismo, indicó que el nivel del agua supera los ocho metros en algunos sectores, situación que mantiene el riesgo de filtraciones y nuevas afectaciones en las viviendas.

Gobernación compromete maquinaria y gaviones

Respecto a la atención de la emergencia, Pinto confirmó que el Concejo Municipal aprobó la declaratoria de desastre, que posteriormente fue remitida a la Gobernación de La Paz.

La autoridad indicó que ya sostuvo conversaciones con el director departamental de Riesgos, Clavijo, con quien se habría establecido un compromiso de asistencia para atender a las familias afectadas.

Entre los recursos comprometidos se encuentran 1.000 gaviones, 20 chapas y más de 600 horas de maquinaria, que incluyen volquetas y palas para ejecutar trabajos de protección y resguardo de la población.

El alcalde explicó que la atención en Tipuani presenta dificultades debido a las características económicas y geográficas del municipio, donde aproximadamente el 95% de la población está vinculada a la actividad minera.

Mientras continúan las precipitaciones en el norte de La Paz, las autoridades municipales buscan alternativas para reducir los riesgos y evitar que las inundaciones sigan afectando a las familias de Tipuani.