Tatiana Verónica Marset Alba recibió el alta médica de la especialidad de cirugía este jueves, después de permanecer aproximadamente 45 días internada en una clínica privada de Santa Cruz. Sin embargo, todavía continúa hospitalizada a la espera de la valoración de otras especialidades para obtener el alta médica definitiva.

El médico tratante, David Manzano, informó que la paciente presenta un estado de salud estable, ya puede movilizarse y caminar. Además, confirmó que se le retiró el drenaje que tenía colocado.

“Hasta ahora, por mi parte, por la parte de cirugía, ya se ha dado de alta”, señaló el especialista, quien aclaró que todavía faltan evaluaciones de otras áreas médicas.

Manzano explicó que Marset continúa bajo seguimiento de medicina interna, medicina general y cirugía vascular. También recibe asistencia por su estado emocional y psicológico.

El médico precisó que su permanencia en la clínica dependerá de las valoraciones pendientes y de las decisiones de las otras especialidades.

Continúa bajo resguardo policial

Tatiana Marset permanece internada con custodia policial, mientras se espera el alta médica definitiva para concretar su traslado al penal de Palmasola.

La mujer tiene una orden de detención preventiva en ese centro penitenciario, luego de que el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Cruz revocara su detención domiciliaria el pasado 19 de octubre.

Su traslado permanece pendiente debido a su internación, tras una intervención quirúrgica por una hemorragia abdominal. La investigación en su contra está relacionada con presuntos delitos vinculados a la tenencia ilegal de armas de fuego y asociación delictuosa.