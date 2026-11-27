El incremento del precio del diésel genera preocupación entre los comerciantes gremiales, que advierten sobre nuevas subidas en los productos de la canasta familiar y una posible caída de hasta el 50% en las ventas debido a la pérdida del poder adquisitivo de la población.

El representante de los gremiales en Santa Cruz, Freddy Vásquez, cuestionó el ajuste del combustible y señaló que el aumento de los costos de transporte y distribución terminará repercutiendo en los precios de los productos que se comercializan en los mercados.

“Con esta subida de precios nuevamente se van a incrementar todos los productos que hay en los mercados. Eso es por la mala aplicación del Gobierno”, remarcó.

Vásquez también indicó que los comerciantes ya sienten una disminución en la demanda, debido a que los precios de los productos subieron y las familias tienen menos dinero para realizar sus compras.

“Ahora ya no hay mucha venta como había antes, hay poca clientela, los productos se han subido, no hay plata, no hay estabilidad económica”, afirmó.

Advierten caída de hasta el 50% en las ventas

El dirigente sostuvo que la falta de circulante podría provocar una reducción considerable de las ventas y pidió al Gobierno implementar créditos con tasas de interés más bajas para apoyar a los comerciantes.

“Yo creo que un 50% va a caer porque la gente no va a tener el circulante para hacer las compras”, advirtió.

Asimismo, aseguró que el incremento del combustible tendrá repercusiones en diferentes sectores comerciales y que las organizaciones gremiales ya realizan reuniones y ampliados en distintos departamentos para definir una postura conjunta.

Analizarán movilizaciones a nivel nacional

Vásquez anunció que este sábado los representantes del sector se reunirán en el mercado Alto San Pedro, en Santa Cruz, junto a su ejecutivo César Gonzales, para analizar el incremento del precio de los combustibles y definir posibles medidas.

“Movilizaciones sí o sí. Yo creo que con esto ya no vamos a quedarnos callados, vamos a tener que movilizarnos a nivel nacional”, sostuvo.

El pronunciamiento se produce en medio del rechazo de distintos sectores al nuevo precio regulado del diésel, que desde el martes 24 de noviembre se fijó en Bs 20,57 por litro, frente a los Bs 17,95 anteriores, lo que representa un incremento de Bs 2,62.

La tarifa fue establecida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) bajo un esquema de precio variable vinculado al mercado internacional, en el marco del Decreto Supremo 5716.