El analista económico Gonzalo Chávez evaluó el escenario de los hidrocarburos tras el levantamiento de la subvención en diciembre de 2025, una medida que calificó como dura pero necesaria para el país.

"Hay que recordar que la subvención que está asociado al mercado del petróleo fue retirado en el año 2025, en diciembre, de lo que se sacó la subvención. Este precio, que después que se sacó la subvención, que estaba en petróleo, el precio del petróleo era de 65, 70 dólares, después subió a 100 dólares", explicó el especialista.

Para el economista, el posterior encarecimiento del crudo en el mercado externo responde estrictamente a factores bélicos y no a una distorsión interna de precios. "Eso no es una subvención, eso es una prima de riesgo geopolítico.

Ese es una especie de impuesto que nos está colocando la guerra internacional entre Estados Unidos y Irán a todos los consumidores del mundo, y en particular de Bolivia, al precio de los hidrocarburos", sostuvo Chávez.

Diferencia entre el mercado regular y la crisis externa

En ese marco, el analista pidió no confundir la política aplicada por el Gobierno boliviano sobre el mercado ordinario con las consecuencias de la coyuntura internacional.

"Entonces, hay que tener mucho cuidado en decir, Bolivia tiene una subvención que va a validar que el Estado no haga nada. No, el Estado hizo su trabajo, que era sacar la subvención vinculada al mercado regular, de oferta y demanda de los hidrocarburos", concluyó.