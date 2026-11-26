La Organización de las Naciones Unidas en Bolivia instó este miércoles a las autoridades de ese país a avanzar hacia un sistema que garantice justicia y reparación a las sobrevivientes de la violencia machista y ponga fin a la impunidad en torno a estos sucesos.



En un comunicado por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ONU Bolivia señaló que se requiere "fortalecer" la prevención, "garantizar la protección integral de las sobrevivientes" y dar "respuestas institucionales oportunas y efectivas" frente a esta problemática.



El organismo recordó que entre 2013 y 2024, la violencia familiar o doméstica representó el 79,35 % de los casos registrados dentro de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, y que entre 2013 y 2023, "solo el 5,7 % de las denuncias por estos delitos concluyó con una sentencia condenatoria".



"Estas cifras ponen en manifiesto la importancia de avanzar hacia un sistema de justicia que garantice el derecho a la justicia de las sobrevivientes, investigaciones oportunas, procesos judiciales efectivos, respuestas que contribuyan a poner fin a la impunidad y garantizar medidas de reparación", señaló.



La ley 348, vigente desde 2013, castiga 16 tipos de violencia, incluido el feminicidio, sancionado con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana.



Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la ley 348.



Dentro de la citada campaña, surgieron iniciativas legislativas para sancionar las "denuncias falsas", aunque ese tipo legal ya está incluido en el Código Penal boliviano.



Información difundida por la ONG Comunidad de Derechos Humanos Bolivia señala que las denuncias falsas registradas en 2024 por distintos delitos, no solo los incluidos en la ley 348, fue de 0,13 %.



ONU Bolivia afirmó que cualquier reforma legislativa relacionada con la violencia machista "debe fortalecer el acceso a la justicia, evitar efectos inhibitorios o barreras adicionales en el proceso de denuncia, garantizar el debido proceso y cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos".



Agregó que toda reforma de ese tipo "requiere un análisis técnico, jurídico y de impacto de género, sustentado en evidencia y datos desagregados".



En 2025, Bolivia registró 81 feminicidios y en lo que va de año se registraron 75 casos, según datos de la Fiscalía.



El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, señaló en X que "la violencia contra las mujeres es inaceptable" y no puede tener lugar en la sociedad y que los 75 feminicidios reportados este año "exigen actuar con firmeza y asumir esta lucha como una prioridad nacional".



Paz aseguró que la meta de su Gobierno es "erradicar la violencia contra las mujeres y construir una Bolivia donde puedan vivir libres y seguras". EFE





Mira la programación en Red Uno Play