El presidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetran), Álvaro Ayllón, planteó al Gobierno derogar el Decreto Supremo 5716, restablecer temporalmente el precio del diésel en Bs 17,95 por litro y consensuar una nueva fórmula que permita aplicar variaciones de acuerdo con el comportamiento del mercado internacional.

El dirigente aseguró que el transporte pesado no se opone a la eliminación de las subvenciones ni a la fluctuación de precios, pero considera que la metodología utilizada actualmente genera costos superiores a los de otros países de la región.

"Esta fórmula está mal hecha, porque hoy tenemos un precio superior a Chile, superior a Brasil, Argentina. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta fórmula?", cuestionó Ayllón.

Piden transparentar el precio de compra del diésel

El dirigente explicó que Cadetran elaboró un análisis comparativo de los precios internacionales del combustible y sostuvo que, según sus cálculos, el diésel sin impuestos tendría un costo de origen de aproximadamente Bs 14,75 a Bs 15 por litro.

Afirmó que, al incorporar los costos de transporte, el combustible debería llegar a Bolivia a un precio aproximado de Bs 16,20 por litro, antes de añadir los impuestos correspondientes.

"De ninguna forma alcanzamos el 20,57. Más bien vamos cerca al precio promedio de la región", manifestó.

Ayllón aclaró que estas estimaciones forman parte del análisis del sector y pidió al Ministerio de Hidrocarburos explicar detalladamente los componentes de la fórmula vigente y transparentar los precios de compra del combustible en origen.

"Quisiera que la viceministra nos demuestre cómo ha sacado el precio de 20,57. ¿De dónde sale el precio de compra y cómo ellos lo han ido ejecutando la fórmula?", expresó.

Transporte acepta precios variables, pero cuestiona los incrementos bruscos

El presidente de Cadetran señaló que el sector está dispuesto a aceptar un sistema de precios fluctuantes, siempre que las modificaciones respondan a condiciones reales del mercado y se apliquen de manera gradual.

"Evidentemente tiene que ser un precio fluctuante. Es igual que el tipo de cambio, tiene que fluctuarse, pero eso va cambiándose centavos, centavos, sea para arriba, sea para abajo. Uno se va acomodando", explicó.

Sin embargo, cuestionó los incrementos que llevaron el litro de diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80, posteriormente a Bs 17,95 y finalmente a Bs 20,57.

Indicó que el último ajuste afectó a transportistas que ya habían acordado tarifas de fletes con sus clientes y que ahora deben asumir mayores costos de combustible sin posibilidad inmediata de modificar esos contratos.

"Hoy el transporte pesado que ha hecho una oferta de transporte la semana pasada, hoy el importador, el exportador, no quiere asumir el diferencial, porque dice: ya hemos quedado un precio", sostuvo.

Advierte pérdida de competitividad frente a transportistas extranjeros

Ayllón señaló que los elevados costos del combustible podrían dejar al transporte boliviano en desventaja frente a operadores de países vecinos que, según su comparación, acceden al diésel a precios inferiores.

"El importador o el exportador va a preferir contratar a un transportista de otro país. Le va a cobrar menos, porque le cuesta menos el combustible", advirtió.

También expresó preocupación por las consecuencias sobre la producción agrícola y las exportaciones, debido a que los incrementos en los fletes terminan repercutiendo en los costos de comercialización.

Cadetran acudirá al diálogo si recibe una invitación formal

Respecto a la convocatoria del Gobierno para reunirse con representantes del transporte este domingo a las 10:00 en el Ministerio de Obras Públicas, Ayllón aseguró que hasta el momento de la entrevista no había recibido una invitación formal.

"No, formalmente no tengo ninguna invitación", manifestó.

No obstante, confirmó que el sector está dispuesto a participar en las conversaciones y presentar su propuesta de modificación del mecanismo de precios.

"Nosotros vamos a acudir. Lo que queremos es que en este momento quiten este decreto, volvamos al precio de 17,95 y trabajemos una fórmula que permita que el precio del diésel vaya fluctuando de acuerdo también a los países limítrofes", afirmó.

Finalmente, Ayllón señaló que Cadetran mantiene su decisión de sumarse a las medidas de presión anunciadas para la próxima semana, aunque expresó su expectativa de alcanzar acuerdos que permitan evitar nuevos conflictos sociales.