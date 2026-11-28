El estadio Centenario de Montevideo será escenario este sábado de una final cargada de historia y expectativa. Palmeiras y Estudiantes de La Plata se medirán desde las 16:00 (hora boliviana) con el objetivo de conquistar la Copa Libertadores y alcanzar la denominada gloria eterna.

El encuentro tendrá un ingrediente especial: ambos clubes conocen lo que significa levantar el máximo trofeo continental y buscarán sumar una nueva estrella a sus vitrinas. Palmeiras, campeón en 1999, 2020 y 2021, intentará conseguir su cuarta Libertadores, mientras que Estudiantes irá por su quinta consagración, luego de sus títulos de 1968, 1969, 1970 y 2009.

La expectativa por la final se refleja en Montevideo, donde se espera la presencia de miles de aficionados brasileños y argentinos. Las localidades están agotadas y los hinchas llegaron por distintos medios para acompañar a sus equipos, incluso algunos recorrieron más de 600 kilómetros en bicicleta para cumplir su promesa de estar presentes.

En el aspecto deportivo, ambos entrenadores trabajan para contar con sus principales figuras. El portugués Abel Ferreira espera recuperar al uruguayo Joaquín Piquerez y al defensor Murilo, quienes podrían integrar el equipo titular de Palmeiras.

Por su parte, Estudiantes, dirigido por Alexander Medina, mantiene la expectativa por la recuperación de Joaquín Correa, quien ya comenzó a trabajar con balón. Sin embargo, el conjunto argentino no podrá contar con Baltasar Rodríguez, suspendido para esta final.

El compromiso tendrá presencia internacional, ya que podrá seguirse en 194 países. El arbitraje estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, acompañado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno, mientras que Juan Soto será el responsable del VAR.

La definición podrá extenderse a tiempo suplementario y, de ser necesario, a la tanda de penales. En el Centenario, dos históricos buscarán escribir un nuevo capítulo de su rivalidad y quedarse con el trofeo más preciado del continente.