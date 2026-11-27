La selección boliviana de fútbol de talla baja cayó este viernes por 7-2 frente a su similar de Marruecos, país anfitrión, en el partido correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial FIFTB 2026. Con este resultado, el combinado nacional se despide de la lucha por el título, pero mantiene intacta la posibilidad de subir al podio en el encuentro por el tercer puesto.

El elenco local impuso condiciones desde el arranque del compromiso en Rabat, aprovechando su efectividad ofensiva y el respaldo de su público para sacar una ventaja difícil de remontar para La Verde. Pese al esfuerzo y al empuje mostrado en el campo de juego, el equipo boliviano no pudo contener el ritmo de los marroquíes, que sellaron su pase a la gran final con un contundente marcador.

Un camino destacado en la cita mundialista

Más allá del tropiezo en semifinales, la campaña de Bolivia en territorio africano ha sido histórica y ampliamente celebrada en el país. La Verde avanzó a la fase final tras firmar una fase de grupos perfecta, en la que lideró su serie de manera invicta luego de vencer a Francia (6-0), México (3-1) y Sudán (2-1). Posteriormente, en cuartos de final, superó una exigente llave ante Colombia en la tanda de penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

Tras cerrar su participación en la ronda de los cuatro mejores, la selección boliviana enfocará ahora su preparación en el partido por la medalla de bronce, donde buscará cerrar su destacada actuación internacional con un lugar en el podio mundialista.



