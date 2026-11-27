María José Vargas está a un torneo de cerrar un año que podría quedar marcado en su carrera deportiva. La raquetbolista boliviana, que representa a Argentina, visitó El Mañanero y reveló que la próxima semana disputará su último campeonato de la temporada, con la posibilidad de terminar el año sin perder un solo partido.

“Voy a marcar un récord que es muy importante para mí en mi carrera. La siguiente semana es mi último torneo del año; si lo gano, no he perdido ni un partido en todo el año”, contó Vargas durante la entrevista.

Pero su objetivo va más allá de mantener el invicto. La deportista también busca convertirse en la número uno del mundo, un sueño que la acompaña desde que era niña.

“Es un sueño que tenía desde muy niña, ser número uno. Obviamente, a veces uno no se la cree, pero siempre uno sueña”, señaló.

Durante la conversación, Vargas también habló de cómo la maternidad marcó su trayectoria. Contó que atravesó tres embarazos y que cada uno de sus hijos se convirtió en una fuente de inspiración y motivación para seguir compitiendo.

“Me costó muchos años de mi vida, tuve que pasar tres embarazos para ser la número uno. Creo que con cada hijo que tuve fueron mi inspiración y mi motivación; creo que jugué mejor con cada hijo”, afirmó.

La raquetbolista explicó que después de convertirse en madre comenzó a disfrutar más de su deporte y a competir sin la presión que antes sentía. Recordó que, cuando perder un partido significaba que se le acababa el mundo, el raquetbol ocupaba el lugar más importante de su vida. Con la llegada de sus hijos, cambió su perspectiva.

“Siempre que empecé a disfrutar más mi deporte, empecé a jugar mejor cuando tuve a mis hijos, porque me quité una presión”, sostuvo.

Otro de los temas que abordó fue su decisión de representar a Argentina, una determinación que tomó hace varios años, cuando recibió una oportunidad y encontró apoyo para continuar desarrollando su carrera deportiva.

Sobre ese cambio, Vargas consideró que le tocó abrir camino para que las autoridades comprendan la importancia de respaldar a los deportistas nacionales.

“Creo que esa parte me tocó a mí, abrir el camino para que se den cuenta las autoridades que hay que apoyar el deporte boliviano, que tenemos mucho talento, pero hay que apoyar desde la base”, explicó.

También recordó su enfrentamiento en dobles mixtos contra el boliviano Conrado Moscoso, a quien destacó por su nivel deportivo. En ese compromiso, Vargas jugó junto a la mexicana Valeria Centella y consiguieron quedarse con la victoria.

“Me tocó en la de dobles mixtos contra Conrado Moscoso. Este, obviamente, es un gran rival, es un crack jugando”, comentó.

Al finalizar la entrevista, sus hijos Julián y Leandro llegaron al set de El Mañanero para entregarle el trofeo que consiguió en Denver, Colorado, Estados Unidos.

Vargas aseguró que una de sus principales motivaciones para continuar en el raquetbol es convertirse en un ejemplo para sus tres hijos y que ellos puedan verla competir y perseguir sus sueños.

“Por eso sigo hasta el momento jugando, porque quiero ser la inspiración de mis tres hijos”, concluyó.