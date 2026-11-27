Detrás de los gigantes de La Verde hay un entrenador que creyó en ellos desde el primer día. Su nombre es Julio César Lavadenz, el director técnico que conduce a la selección boliviana de talla baja en una de las campañas más destacadas de su historia.

Su trabajo comenzó mucho antes de que la pelota empezara a rodar en Marruecos. Con experiencia en el fútbol de salón cruceño, Lavadenz asumió el desafío de preparar a un grupo que tenía un objetivo claro: competir de igual a igual y demostrar que Bolivia podía llegar lejos en la Copa del Mundo 2026.

Para afrontar el torneo, el plantel realizó una concentración de 20 días. Ese periodo fue fundamental para trabajar en el funcionamiento colectivo, fortalecer la confianza y preparar a los jugadores para los desafíos que encontrarían en la competencia.

La respuesta llegó dentro de la cancha. Bolivia terminó como líder del Grupo 2 con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas: goleó 6-0 a Francia, venció 3-1 a México y cerró la fase inicial con un triunfo 2-1 frente a Sudán. Una campaña perfecta que instaló a La Verde entre los equipos protagonistas del Mundial.

Pero el desafío más exigente llegó en los cuartos de final. Frente a Colombia, el conjunto boliviano empató 2-2 durante el tiempo reglamentario y tuvo que definir su clasificación desde el punto penal. En una instancia cargada de tensión, los jugadores mantuvieron la concentración y consiguieron el boleto a las semifinales.

Tras la clasificación, Lavadenz destacó la importancia de la fe y el trabajo colectivo.

“Dios quiso que sea así”, expresó después del dramático encuentro ante los colombianos.

El entrenador también dejó en claro que el equipo no se conforma con lo conseguido. “Vamos a pelear para llegar más lejos”, afirmó, mientras antes del compromiso había enviado un mensaje a todo el país: “Quiero que Bolivia confíe en estos jóvenes”.

Hoy, La Verde está entre los cuatro mejores del Mundial de Talla Baja y tiene la oportunidad de seguir haciendo historia. Detrás de ese recorrido está Julio César Lavadenz, un entrenador cruceño que, junto a sus jugadores, convirtió la ilusión de todo un país en una campaña mundialista que todavía tiene capítulos por escribir.