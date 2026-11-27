Bolivia ya hizo historia en el Mundial de Talla Baja, pero sus jugadores quieren ir por más. La Verde se prepara para enfrentar al anfitrión Marruecos por las semifinales del certamen a las 14:00 hora de Bolivia y tiene un objetivo claro: llegar a la final y pelear por el título.

Horas antes del compromiso, Reinaldo y otros integrantes de la selección hablaron con El Mañanero y expresaron la mentalidad con la que afrontan este desafío. El mensaje fue contundente: no viajaron hasta Marruecos para conformarse con haber llegado a esta instancia.

“No pensamos irnos con las manos vacías. Lo dije desde un inicio y creo que la mentalidad de todos los chicos está en eso. No tan solo conformarnos con haber clasificado a semifinales, sino ir por la Copa del Mundo”, expresó Reinaldo.

El seleccionado también recordó el sufrido partido ante Colombia, al que Bolivia superó en la tanda de penales después de empatar 2-2 durante el tiempo reglamentario. Según explicó, el equipo tuvo el control del encuentro, pero las pelotas paradas complicaron el resultado.

Pese a la tensión de la definición, la clasificación desató una alegría enorme en el plantel. Los jugadores describieron el momento como una de las emociones más grandes que les ha tocado vivir.

El sueño de llegar a la final estuvo presente desde el inicio de la competencia. Los integrantes del equipo aseguraron que viajaron con esa mentalidad y que cada partido fue una oportunidad para acercarse al objetivo.

“Sí, hemos venido con ese objetivo de llegar a una final y, si Dios quiere y nos permite, traernos una copa. Hemos venido con esa mentalidad de hacer las cosas bien y darlo todo en cada partido”, señaló otro de los seleccionados.

Además de la preparación deportiva, Reinaldo destacó que el plantel ahora puede concentrarse plenamente en la semifinal porque se resolvió el tema de los pasajes de retorno. Agradeció a la Federación Boliviana de Fútbol por gestionar el retorno aéreo hasta Bolivia y reconoció que el Viceministerio de Deportes también cumplió con su parte para el traslado entre Sao Paulo y Marruecos.

Con ese asunto solucionado, los jugadores aseguran que toda su atención está puesta en el compromiso ante el anfitrión.

Sobre Marruecos, Reinaldo reconoció que será un rival complicado, especialmente por el respaldo de su público. También manifestó su preocupación por el arbitraje, debido a que los jueces que dirigen el encuentro son marroquíes.

“Ahora nos toca el anfitrión, que no tan solo va a tener el tema de presión de toda la hinchada marroquí, sino que también nosotros hemos observado el tema arbitral, ya que los que dirigen el partido son marroquíes”, manifestó.

Sin embargo, el equipo aseguró que no dejará que esos factores le quiten la concentración y prometió entregar todo dentro de la cancha.

“Nosotros vamos a darlo todo en cancha. Es nuestro partido clave realmente para poder hacer historia, para marcar historia. Vamos a dejarlo todo y a poner garra, alma, vida y corazón”, afirmó Reinaldo.

El goleador de la selección también se sumó al mensaje y destacó el sacrificio que hicieron los jugadores para representar al país, dejando de lado a sus familias, estudios y trabajos para cumplir este sueño mundialista.

“No duden de nosotros, que lo vamos a dejar todo en cancha”, fue el mensaje con el que cerró.

Bolivia enfrentará a Marruecos este viernes 27 de noviembre, desde las 14:00, hora boliviana (18:00 en Marruecos), por un lugar en la gran final del Mundial de Talla Baja.

La selección ya tiene asegurado su retorno a Bolivia para el 3 de diciembre. Su llegada está prevista inicialmente a Santa Cruz, con una invitación posterior para trasladarse a La Paz.