La selección boliviana de fútbol de talla baja está a un paso de conseguir una histórica clasificación a la final del Mundial de Marruecos 2026. Este viernes tendrá un complicado desafío frente al anfitrión, en una de las semifinales del campeonato que se disputa en Rabat.

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