Los movimientos económicos de Claudio “Chiqui” Tapia quedaron en el centro de una investigación judicial en Argentina. La fiscalía busca reconstruir el patrimonio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y determinar si sus ingresos declarados guardan relación con los bienes y operaciones detectados.

Uno de los movimientos que llamó la atención de los investigadores es una transferencia de 260 millones de pesos argentinos realizada en junio de 2023 desde una cuenta de la AFA. El extracto bancario identifica la operación con la CUIT de Tapia, pero el dinero no aparece acreditado en las cuentas personales del dirigente que fueron revisadas.

Por este motivo, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó documentación a la entidad para conocer el destino de los fondos y justificar el pago. También pidió investigar otras 74 transferencias realizadas desde la AFA entre 2016 y 2026.

La revisión alcanza además a los gastos del dirigente. La fiscalía solicitó información sobre tarjetas corporativas, consumos y vuelos privados pagados por la institución durante los últimos años. Busca establecer cuánto se gastó, quiénes viajaron y cómo fueron registrados esos desembolsos.

A esto se agregan operaciones en efectivo que despertaron interrogantes: un depósito de 620.000 dólares en 2019, una extracción de 200.000 dólares en agosto de 2020 y otro depósito de 198.000 dólares dos días después. La Justicia intenta identificar a los responsables y conocer el origen del dinero.

El expediente también contempla nueve propiedades vinculadas al dirigente en Buenos Aires y San Juan, sobre las que se requieren detalles de compra, pagos y refacciones.

La causa se originó por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo que el patrimonio de Tapia habría aumentado un 1.000% en ocho años. La presentación apunta especialmente al período en que el titular de la AFA integró el directorio del CEAMSE, entre 2016 y 2025.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito se desarrolla mientras Tapia enfrenta otro proceso judicial por la supuesta retención indebida de aportes de la AFA, calculados en 19.000 millones de pesos argentinos.