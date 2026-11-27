Detrás de la histórica campaña de Bolivia en el Mundial de Talla Baja hay 13 futbolistas que se ganaron el reconocimiento de todo un país. La Verde llegó a Marruecos con el sueño de competir y terminó entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

El camino no fue sencillo. La delegación realizó un largo recorrido por carretera hasta São Paulo, Brasil, antes de tomar el vuelo hacia Marruecos. Una vez en el campeonato, el equipo respondió dentro de la cancha: ganó sus tres partidos de la fase de grupos, terminó como líder de su zona y consiguió el pase a semifinales tras superar a Colombia en una dramática definición por penales.

Pero ¿quiénes son los protagonistas de esta hazaña? Estos son los 13 jugadores que representaron a Bolivia en la cita mundialista:

1. Abdón Vedia (#1)

Integra la nómina oficial de la selección boliviana que viajó a Marruecos para disputar el Mundial es el arquero del seleccionado de que dirige Julio Lavadenz.

2. Miguel Chávez (#5)

Conocido como “Miguelito”, se convirtió en una de las voces del equipo y dejó una frase que refleja la mentalidad del plantel: “No vinimos a participar, vinimos a competir y a dejarlo todo”.

3. Edwin Heredia (#6)

Forma parte del plantel que consiguió una histórica clasificación a las semifinales del campeonato mundial.

4. Junior Moscoso (#7)

También identificado como Hamer Junior, es uno de los 13 futbolistas que defendieron los colores de Bolivia en Marruecos.

5. Aoki Pereira (#9)

Integra el equipo nacional que protagoniza una destacada campaña en la Copa del Mundo de Talla Baja en el Mundial.

6. Andru Villarpando (#10)

El dueño de la camiseta número 10 anotó uno de los goles en el debut de Bolivia, que terminó con una goleada por 6-0 frente a Francia y es el conductor del mediocampo nacional.

7. Elio Huasco (#11)

El jugador de Caranavi también aportó su cuota goleadora en el triunfo frente a Francia, en la primera presentación de La Verde.

8. René Mamani (#13)

Representante paceño de la selección, cumplió años el mismo día del partido de semifinales ante Marruecos y recibió felicitaciones durante la transmisión del encuentro.

9. Reyder Galeán (#16)

Fue protagonista en los cuartos de final al marcar uno de los goles del empate 2-2 frente a Colombia. Bolivia terminó ganando la definición por penales y avanzó a semifinales.

10. José Quispe (#17)

También conocido como José Gerónimo Quispe, el futbolista de Caranavi fue uno de los goleadores del equipo. Marcó dos tantos ante Francia y otro frente a Colombia.

11. Reynaldo Medrano (#20)

Es el capitán y presidente de la selección boliviana. Además de liderar al equipo dentro de la cancha, fue una de las principales voces del plantel durante el Mundial.

12. Amílcar Toledo (#24)

Conocido como el “Orgullo Yungueño”, tuvo una destacada participación ofensiva: marcó dos goles ante Francia y otro frente a México, en la victoria por 3-1.

13. Lucas Oliva (#80)

El equipo está dirigido por Julio César Lavadenz, entrenador cruceño con trayectoria en el fútbol de salón, quien tuvo la responsabilidad de preparar y conducir a La Verde durante el Mundial. Bajo su dirección técnica, Bolivia terminó como líder de su grupo con nueve puntos, producto de tres victorias, y consiguió llegar a las semifinales tras superar a Colombia en los penales. Para afrontar el desafío mundialista, el plantel realizó una concentración de 20 días.

Fue una de las figuras en el encuentro ante México. Anotó dos goles en la remontada por 3-1 que permitió a Bolivia avanzar a los cuartos de final.

Son 13 nombres que representan el esfuerzo, la perseverancia y el orgullo de un equipo que llevó la bandera boliviana hasta las semifinales del Mundial de Talla Baja. Más allá de los resultados, estos futbolistas ya dejaron una huella en la historia del deporte nacional.