La selección boliviana de fútbol de talla baja afronta uno de los partidos más importantes de su participación en el Mundial 2026. Este viernes se enfrenta a Marruecos por un boleto a la gran final del campeonato.

Pero ¿qué viene después de este encuentro? El futuro de la Verde dependerá del resultado de esta semifinal.

Si Bolivia gana, va por el título mundial

Una victoria ante Marruecos permitirá que la selección nacional clasifique directamente a la gran final, donde enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Argentina y Paraguay.

¿Y si pierde?

Si el combinado boliviano no consigue superar al anfitrión, todavía tendrá una oportunidad de subir al podio.

En ese escenario, disputará el partido por el tercer puesto frente al equipo que pierda la semifinal entre Argentina y Paraguay.