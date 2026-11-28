La selección boliviana de talla baja atraviesa momentos de tensión tras quedar eliminada en las semifinales del Mundial de Marruecos 2026, luego de caer por 7-2 frente al combinado anfitrión. Este sábado, Reynado Medrano, presidente del equipo nacional, difundió un pronunciamiento en el que agradeció el respaldo recibido desde Bolivia y expuso una serie de presuntas irregularidades durante el campeonato.

En el comunicado, Medrano denunció dificultades desde la preparación del equipo en Santa Cruz hasta su llegada al torneo. Entre los reclamos mencionó horarios de traslado que, según indicó, afectaron el descanso de los jugadores, actividades con música y ruido en los pasillos donde se alojaba la delegación, además de presuntos episodios de agresividad durante los calentamientos por parte de personal de seguridad y de la organización.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con José Jerónimo, identificado con el número 17, quien no pudo disputar el encuentro ante Marruecos debido a supuestas observaciones que, según la dirigencia boliviana, fueron comunicadas minutos antes del partido y sin una explicación oficial.

El presidente del combinado nacional también cuestionó la actuación de la delegada boliviana ante la organización internacional, a quien señaló por respaldar la suspensión del futbolista.

Pese a los reclamos, la selección boliviana felicitó a Marruecos por su clasificación a la final y reconoció el nivel deportivo del anfitrión, aunque sostuvo que durante el torneo no existieron condiciones de juego que garantizaran el denominado fair play.

La controversia pone en duda la participación de Bolivia en el partido por el tercer puesto, previsto para este domingo frente a Argentina. Medrano aseguró que el equipo no se presentará si no se permite que José Jerónimo pueda jugar.

"Con Bolivia no se puede burlar. Venimos a competir, no a pasear", expresó al final del pronunciamiento, con el que la delegación nacional exige explicaciones y condiciones claras para afrontar el compromiso que definirá el tercer lugar del Mundial.