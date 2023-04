Cargando...

El futbolista Alberto Lejárraga, portero del Marbella, rompió barreras al compartir en sus redes sociales una foto en la que aparece besándose con su pareja en el terreno de juego tras lograr el ascenso a la Segunda División de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

La imagen, conocida ya como 'el beso del ascenso', se volvió viral en las redes sociales y recibió mensajes de apoyo de usuarios, colectivos y otros futbolistas que también decidieron hablar abiertamente sobre su homosexualidad en los últimos años.

Sin embargo, no todo son felicitaciones, puesto que el guardameta recibió amenazas de muerte tras hacer pública su orientación sexual. A pesar de ello, el deportista quiso mostrar su valentía y seguir adelante con su vida y carrera deportiva.

“Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas. Esta vez nos tocó vivir lo bonito de este. Gracias”, fue el mensaje que escribió el portero madrileño para celebrar el ascenso del Marbella. Dos fotos con su novio y dos con el resto de su familia completaban su publicación.

Otros deportistas que se han declarado gays

El fútbol sigue dando pasos adelante y son los deportistas en activo los que empiezan al alzar la voz. El beso de Alberto Lejárraga se suma al reciente anuncio de su sexualidad de Jakub Jankto, el primer futbolista con pasado en LaLiga (con contrato en vigor con el Getafe) en salir del armario.

“Yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia. PERO con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme”, comunicaba en febrero el futbolista checo.

Cavallo fue el primero

Quien abrió la puerta fue el australiano Josh Cavallo, considerado el primer futbolista profesional en activo en declararse públicamente gay. Lo hizo en octubre de 2021, cuando era jugador del Adelaide United.

Dos años después, el australiano lamenta seguir recibiendo mensajes desagradables por su orientación sexual: “A veces estoy en casa con el teléfono y me llega una notificación de un insulto. Es duro, porque han pasado casi dos años y me siguen llegando amenazas de muerte”, dijo en una entrevista reciente en la BBC. Nada de eso le hace sentir que se equivocara: “Sé que he abierto el camino para muchos otros y que para hacerlo tengo que pasar por esto. Sé para quién lo estoy pasando, para la gente que sufre en silencio”.

Josh Cavallo, Jake Daniels y Jakub Jankto

A Cavallo le siguió el británico Jake Daniels, joven futbolista del Blackpool inglés que se declaró homosexual en una entrevista en televisión en mayo de 2022. "Estoy listo para ser yo mismo, ser libre y tener confianza en todo. Realmente no puedo ponerle una fecha, pero probablemente tenía cinco o seis años cuando supe que era gay. Así que ha pasado mucho tiempo que he estado viviendo con la mentira", reivindicó aquella vez.

Alberto Lejárraga, el portero español que rompe tabúes en el futbol al besar a su novio tras ascender (Twitter @alberto_leja)

Tras estos tres comunicados, el beso de Alberto Lejárraga y su pareja aportan naturalidad en la visibilización de la homosexualidad en el fútbol. Un gesto que ayudará a muchos, tal y como lo hicieron los mensajes de los futbolistas que antes salieron del armario para romper tabúes.