El excampeón mundial de boxeo Floyd Mayweather volverá al ring

Tokio, Japón

El mediático ex púgil realizó además una exhibición en 2018 también en Tokio con el joven kickboxer, Tenshin Nasukawa, al que derrotó en sólo 2 minutos.

Los organizadores de la cita de febrero no dijeron aún quién será el rival de Mayweather ni tampoco la bolsa de dinero que le corresponde, aunque en mayo pasado Money había advertido que no volvería a subirse a un ring por menos de 600 millones de dólares.

Cabe señalar que el estadounidense se retiró invicto y en el último tiempo donó dinero para que los más pobres de su país puedan alimentarse durante la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus.

“Quiero ayudar a que este mundo sea un mejor lugar, el dinero que donaré será para alimentar a los más necesitados”, dijo el ex campeón de las categorías Superpluma CMB, Superligero CMB, Welter CMB y Welter FIB y Superwlter CMB.

también remarcó: “Todo esto me afectó, me duele ver lo que está pasando en el mundo y quiero que todos nos apoyemos y sigamos teniendo fe. Nadie es perfecto, no lo soy. Todos los días intento ser mejor persona, cometo errores y lo único que puedo hacer es intentar mejorar”.