El portero de Boca Andrada podría quedarse 14 días en Ecuador por Covid-19

Recordemos que el arquero del equipo argentino Boca Junior, Esteban Andrada dio positivo de Covid-19 en su ingreso a Ecuador, en Boca comenzaron con el operativo retorno. Pero por lo pronto, está difícil que el portero deje el país de Ecuador. Sobre todo, porque el presidente del Comité de Operaciones de Emergencias de Guayaquil, Juan Zapata, aseguró que Andrada tendrá que cumplir con el período de aislamiento allá. Y por eso, el club está negociando para reacondicionar el avión con un sector sanitario exclusivo y que el arquero pueda retornar junto a todos sus compañeros después del partido.

"En Ecuador estamos en un caso de excepción. Por tanto, el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto que Esteban Andrada realice su aislamiento preventivo y obligatorio en el país. Este mismo será por catorce días y se ha coordinado ya con el deportólogo de Boca", dijo Zapata presidente del Comité de Operaciones de Emergencias en un comunicado oficial.

"Además, recordemos que Argentina no recibe positivos. Por lo tanto, existen dos causales por las cuales el futbolista tendría que quedarse en Ecuador cumpliendo este aislamiento. Y podrá salir una vez que su prueba PCR dé negativo", añadió Zapata.

En sintonía con lo que dijo el presidente del COE, el gerente de seguridad del Hilton Colon de Guayaquil, donde se encuentra hospedado Boca, dijo en rueda de prensa:

"En base al procedimiento del COE, hemos producido una burbuja y el jugador no puede salir de la habitación. Si el COE dictamina que Andrada tiene que estar 14 días, nosotros acataremos", expreso Hilton Colon.

El problema principal que afronta Boca no sólo es esta determinación de las autoridades sanitarias de Ecuador, sino también que el Ministerio de Salud argentino no permite el ingreso de personas con Covid positivo por ninguna causa. Por lo cual, Sabandija, salvo algún permiso sumamente excepcional, no podría ingresar al país, por más que el Xeneize lo haga volver en un avión aparte o acondicionado para la ocasión.