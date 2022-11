El pugilista "Canelo" Álvarez estalló contra Leo Messi tras polémico video

Cargando...

Qatar

Las selecciones nacionales de México y Argentina se enfrentaron este pasado sábado, bajo la atenta mirada de dos países, los albicelestes y aztecas estuvieron presionando, pero cayó el conjunto mexicano.

Los jugadores argentinos festejaron con cánticos, gritos y brincos en los vestidores, pero una situación ocurrió, algo que quizá pasa desapercibido y es que Messi "pateó" la playera verde del Tri.

A través de un video se puede observar que Leo empujó con la punta de su taco la casaca, que estaba en el suelo. No obstante, también se puede ver que la acción corresponde a que se estaba quitando el zapato.

El hecho generó controversia, no tardó en pronunciarse el pugilista tapatío, Saúl "Canelo" Álvarez, totalmente molesto por la acción de la “pulga”.

"Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mam$%& que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!", escribió en su cuenta de Twitter.

Sin embargo la molestia no sé quedó ahí, le dio una severa advertencia en caso de que llegaran a coincidir en un algún lugar: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!". Como era de esperarse, todas las declaraciones se viralizaron de inmediato.

Por su parte, los internautas se dividieron en dos bandos, aquellos que apoyaron al atleta mexicano y los que pidieron que no tergiversar las cosas.