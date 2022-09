En polémico partido Bolívar golea a Always Ready y trepa al segundo lugar del Torneo Clausura

Cargando...

La Paz

Bolívar derrotó a Always Ready por 3-0, en medio de una polémica por la expulsión de Roberto Fernández y Bruno Sávio, la noche de este domingo, en el estadio Hernando Siles. Con este triunfo, los celestes suben a la segunda posición con 34 puntos, a uno de igualar al puntero, The Strongest.



La Academia se acomodó a un paso de la cima en la décima quinta fecha pese a tener nueve hombres en cancha. A pesar de la diferencia numérica, el elenco de Tembladerani pudo mantener la cuenta intacta con ayuda de los palos y la actuación del arquero Rubén Cordano.



Los bolivaristas aseguraron esta victoria gracias a los tres goles anotados en el primer tiempo cuando se encontró contra un adversario adormecido. Los millonarios no pudieron salir de los apuros, tampoco encontraron solución cuando miraron a la banca de alternos, donde buscaron las instrucciones del entrenador Julio César Baldivieso.



El 1-0 fue convertido por Diego Bejarano, a los cinco minutos, convirtiendo con un remate de primera tras un centro desde la derecha, aprovechando que la defensa de la banda roja estaba displicente en la marcación.



La cuenta subió a 2-0 a los 35 minutos con un zurdazo diagonal de Roberto Fernández, luego de recibir una asistencia de Francisco Da Costa, quien atrajo a los adversarios para dejar libre a su compañero.



La tercera conquista fue convertida a los 37 minutos por intermedio de Bruno Sávio, con una jugad individual dejando a un lado a dos defensores para quedar delante del arquero Carlos Mosquera y mandar la pelota al fondo de las redes con un toque suave.



El cierre del primer tiempo fue con tensión por la falta por detrás de Fernández contra Daniel Medina, originando la expulsión (46´) y el reclamo de Sávio, quien perdió el control y agredió verbalmente al árbitro Gadd Flores (La Paz). Sávio también vio la roja. En medio de la protesta, Da Costa increpó al juez, pero se salvó de la sanción.



El cuadro celeste replegó sus líneas en el complemento, esperando el momento para contragolpear. Always Ready recibió un penal a favor por una falta de Diego Bejarano contra Jorge Flores, pero la jugada fue revisad en la sala VOR y la decisión fue retirada.



Hubo tres remates de los millonarios que fueron a estrellarse al palo, dos de ellos salieron de Marcos Riquelme y uno de Rodrigo Ramallo. El arco se cerró en las narices de Always Ready, que cayó a la tercera posición con 32 puntos, aunque con un partido pendiente contra Royal Pari.