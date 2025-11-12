“Es muy difícil jugar en estas condiciones”: altas temperaturas preocupan a Inglaterra de cara al Mundial 2026

Las altas temperaturas que pueden darse en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá preocupan a los jugadores de la selección inglesa, que piden horarios más tardíos.

“Es muy difícil jugar en esas condiciones de tanto calor, especialmente para nosotros que venimos de Inglaterra y nunca hemos experimentado eso”, dijo en la cadena británica BBC Reece James, que vivió las condiciones del país americano el año pasado cuando ganó el Mundial de Clubes con el Chelsea.

Según un estudio de la universidad de Belfast, catorce de los dieciséis estadios podrían superar temperaturas peligrosas durante la disputa del Mundial. Ante estas condiciones, una de las soluciones es retrasar el inicio de los partidos a horarios más tardíos.

“Eso seguramente ayudaría. Que los partidos empiecen más tarde, cuando no haga tanto calor y humedad. Ayudaría mucho”, añadió James.

El capitán del Chelsea confirmó que las autoridades no les han consultado sobre un posible cambio de horarios.

“Seguro que le preguntaron a alguien, quizás a los entrenadores o a otra gente de los clubes. Seguro que pedirán alguna opinión”.

Para paliar esta falta de aclimatación a esas condiciones, Inglaterra planea albergar una minipretemporada en Miami, en las instalaciones del Inter de Miami, y está en conversaciones con David Beckham para ello.

La decisión sobre ello se tomará una vez que se realice el sorteo de la Copa del Mundo, que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre. Ahí Inglaterra y el resto de selecciones ya conocerán las sedes y los rivales que tendrán durante el torneo.

