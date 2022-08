¡Escándalo en Boca! Benedetto y Zambrano se fueron a los ‘puñetes’

Cargando...

Argentina

Boca Junior de Argentina no la está pasando bien en el fútbol cotidiano de su país, están en la colocación once de la tabla, y los resultados que se dan fecha tras fecha, no acompañan para tener un buen ambiente en la interna del club, recientemente en el partido contra Racing, dos jugadores del Xeneize tuvieron un encuentro para nada amistoso.

El duelo entre Racing la academia y Boca Junior, terminó empatado en Avellaneda, y en el entretiempo, según los medios argentinos; Darío Benedetto y Carlos Zambrano se cruzaron a los golpes. El motivo, el rendimiento del club dentro del terreno de juego.

La prensa de Argentina, señala que Benedetto le recriminó a Zambrano la falta de marca en la última línea del Xeneize, a lo que el peruano respondió cuestionando por qué la delantera de Boca era ineficaz, fue allí que ambos futbolistas se trenzaron a los puños.

Entre tanto el vicepresidente del club argentino se manifestó diciendo que nadie puede faltar el respeto a una institución como Boca Junior, no se descarta sanción para ambos futbolistas. Por su parte distintos periodistas recrearon el momento como Alejandro Fantino que lo hizo de manera cómica.

Actualmente Boca está ubicado en la décima primera colocación de la tabla del fútbol argentino con tan solo 19 unidades, por debajo de Unión que tiene 21 puntos, y su próximo partido, será de local frente a Rosario Central este miércoles desde las 20:30 hrs.