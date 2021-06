España en estado crítico, pero lista para la reanimación contra Eslovaquia

Cargando...

Por Richard Martin

SEVILLA, 21 jun (Reuters) - Con su rico pedigrí futbolístico, España nunca esperó necesitar una victoria en su último partido del Grupo E contra Eslovaquia para pasar a la siguiente fase de la Eurocopa 2020, pero se ve obligada a tratar el partido del miércoles como una eliminatoria en sí misma.

España fue abucheada por su propia afición tras el empate del sábado en Sevilla contra Polonia (1-1), que siguió a un empate sin goles en el primer partido contra Suecia y que supuso su peor inicio en una Eurocopa desde 1996.

Los tricampeones de Europa son terceros en un Grupo E muy abierto en el que cualquiera de los líderes, Suecia, Eslovaquia y Polonia, cuarta, puede pasar a los octavos de final.

Eslovaquia, que sólo juega su segunda Eurocopa como nación independiente, perdió por 1-0 ante Suecia en su último partido y también necesita una victoria para garantizar el pase, aunque un punto puede ser suficiente.

Los eslovacos tratarán de aprovechar los nervios de los españoles.

"Los españoles tienen un cuchillo en el cuello ahora mismo, así que tienen que ganar como sea, y van a sentir mucha presión", dijo el defensa Tomás Hubocan.

"HACER O MORIR"

El español César Azpilicueta dijo que su reciente victoria en la Liga de Campeones como capitán del Chelsea, tras un inicio de temporada titubeante, era una prueba de que la suerte puede cambiar.

"No se gana nada antes de empezar, lo vivimos en la Euro de 2016. Lo que importa es cómo se acaba", dijo. "Y yo lo he vivido este año en la Champions con el Chelsea. La lección que saco es la de no rendirse cuando mucha gente te da por muerto".

El defensa Azpilicueta no ha jugado hasta ahora, pero hay un clamor en los medios de comunicación españoles para que vuelva a aportar liderazgo y permita a Marcos Llorente, que ha estado jugando en el lateral derecho, retomar su habitual papel ofensivo.

El capitán y centrocampista Sergio Busquets se perdió los dos primeros partidos de España por dar positivo por COVID-19, pero está previsto que vuelva contra Eslovaquia.

"Estamos deseando que llegue el partido, nos encantaría tener seis puntos, pero pasar sigue estando en nuestras manos y dependemos de nosotros mismos, que es lo fundamental. Y jugamos en casa", añadió Azpilicueta.

"Es una situación de vida o muerte. Muchos de nosotros ya hemos estado en situaciones así y hemos ganado cosas. Todo el mundo sabe cómo reaccionar. Estoy convencido que si vamos todos juntos, incluida la afición, lo vamos a lograr".

(Reporte de Richard Martin; Editado por Andrew Cawthorne,; traducido por Michael Susin)