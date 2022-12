Fernando Santos deja el puesto de DT de Portugal tras la polémica con Cristiano Ronaldo

Cargando...

Fernando Santos dejó el cargo de director técnico de la selección de Portugal, que quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022 en la ronda de cuartos de final frente a Marruecos. El exseleccionador tenía contrato hasta 2024.

Una ola de rumores envolvió al entrenador luego de que sorpresivamente pusiera en la banca a la estrella de la selección portuguesa Cristiano Ronaldo durante los partidos por octavos y cuarto de final.

Esto no solo provocó críticas de los aficionados, si no también de la pareja del jugador, Georgina Rodríguez, quien disparó contra el DT en sus redes sociales. “Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa”, decía el estado que subió la modelo.

Después de estos ocho años, Fernando Santos se ha convertido en el seleccionador con más partidos y más victorias de la historia de la selección portuguesa.

“Me voy con un enorme sentimiento de gratitud, el privilegio de haber sido seleccionador y el honor de representar al país. Fue un sueño que cumplí. Ante todo, gracias a los jugadores con los que he trabajado desde 2014, a todos sin excepción”, explicó Fernando Santos.

“Cuando diriges grupos tienes que tomar decisiones difíciles, es normal, no todos están contentos con las decisiones que tomé. Pero siempre fueron pensando en lo mejor para la selección. A partir de ahora seré uno de los muchos millones que animan y apoyan a la selección”, terminó.

Ahora están surgiendo los rumores sobre su posible reemplazo y el favorito por la prensa portuguesa es José Mourinho. Sin embargo, el principal obstáculo del portugués es que tiene contrato hasta 2024 con la Roma.