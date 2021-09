Ferrari logra el "uno-dos" en las prácticas libres para GP de Países Bajos

Holanda

Charles Leclerc y Carlos Sainz lideraron el "uno-dos" de Ferrari el viernes en las prácticas para el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula Uno.

El favorito local de Red Bull y aspirante al título Max Verstappen, que contó con el respaldo de decenas de miles de seguidores vestidos de naranja en las tribunas, fue segundo en la sesión de la mañana y quinto por la tarde.

El siete veces campeón del mundo de Mercedes, Lewis Hamilton, que está tres puntos por delante del holandés en el Campeonato de Pilotos, fue el más rápido en la sesión inicial antes de que su coche se averiara en la segunda.

"Perdí la potencia y me dijeron que me detuviera", dijo Hamilton. "No es el fin del mundo".