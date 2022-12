"Francia deja de llorar", los argentinos responden al pedido de repetir la final

Cargando...

Argentina

Los franceses continúan en desacuerdo con el resultado de la final del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, donde perdieron en la tanda de penales 2-4 ante Argentina.

Ante la disconformidad, en Francia se inició con una recolección de firmas a través de internet para que se repita el encuentro por el título y, sorpresivamente, ya cuenta con más de 200 mil firmas.

La reacción de los seguidores de la Selección Argentina no se hizo esperar y comenzaron con la iniciativa para responder a los europeos.

"Si los franceses están juntando firmas para que se repita la final del mundial, propongo que aprovechemos el momento de unión de los argentinos y juntemos firmas para que los franceses dejen de llorar y ganarles también el mundial de las firmas".

En apenas pocas horas, la web de firmas argentina ya tenías más de 30 mil y seguían con el objetivo de superar el número de firmas de los franceses.

"Si no fuera por Mbappé, no llegan ni a los penales", "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no firma, es un francés", fueron algunos de los mensajes que se vieron en Twitter.