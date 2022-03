Georgina Rodriguez: «Prefiero no hablar de cuantos millones hay en mi cuenta bancaria»

Georgina Rodriguez, que está a poco más de un mes de dar a luz a mellizos, se sinceró mientras celebraba haber aparecido en la portada de la revista mensual de negocios Forbes España.

Mientras, su nuevo programa de Netflix ‘I Am Georgina’ continúa cautivando a los fanáticos de todo el mundo.

La influencer lleva unos meses en la plataforma, y su éxito ha sido tan sorprendente, que la aplicación ya le ofreció filmar una segunda temporada.

Georgina reveló un vínculo con la influyente empresaria Marta Ortega que antes se desconocía al describirla como su «amiga brillante».

Agregó en su última entrevista que dio en un hotel cerca de la casa de Cheshire: “Es una mujer inspiradora, fuerte y alguien con un enorme sentido de la estética”.

Describiéndose a sí misma como alguien “tremendamente exigente” en todos los aspectos de su vida, agregó: “Trato de inculcar a los niños el valor del esfuerzo, la constancia y el trabajo”.

Y mostrando que es una mujer que no tiene aversión a las críticas, dijo: «Yo entiendo que no le va a gustar a todo el mundo… pero a mí tampoco me gusta todo el mundo».